Сокращение производства топлива в Китае может подорвать мировой спрос на нефть

В 2024 году импорт сырой нефти в Китай сократился в третий раз за это десятилетие, что, как говорится в материале агентства, лишний раз подчеркивает, что на нефтеперерабатывающие заводы КНР больше нельзя полагаться в вопросах поддержания мирового спроса.