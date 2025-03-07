Сокращение производства топлива в Китае может подорвать мировой спрос на нефть

Главный орган экономического планирования Китая рассчитывает на сокращение производства нефтепродуктов и рост выпуск химической продукции, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы его ежегодного отчета о работе.
Несмотря на то, что в прошлом году розничные продажи нефтепродуктов в страну выросли на 0,3%, общее потребление сырой нефти упало на 1,2%, сообщило Национальное бюро статистики в своем годовом отчете.
Потребление дизельного топлива также снижается с 2019 года, причем эта тенденция усугубляется лопающимся «пузырем» на китайском рынке недвижимости, что снизило потребность в транспорте и оборудовании для строительства, говорится в материале Bloomberg. Рост продаж грузовиков, работающих на более дешевом сжиженном природном газе, также сокращает спрос на топливо.
Отказ от использования транспортных видов топлива имеет серьезные последствия для национальной нефтеперерабатывающей промышленности, которая и без того страдает от переизбытка мощностей.
Согласно данным отраслевого консультанта JLC International Ltd, которые приводит в своей статье Bloomberg, в прошлом году продажи топлива в среднем составляли 13,2 млн тонн в месяц, что на 9% ниже уровня 2023 года.
В 2024 году импорт сырой нефти в Китай сократился в третий раз за это десятилетие, что, как говорится в материале агентства, лишний раз подчеркивает, что на нефтеперерабатывающие заводы КНР больше нельзя полагаться в вопросах поддержания мирового спроса.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.