Bloomberg: китайский экспорт достиг рекорда в попытке обойти пошлины

За первые два месяца текущего года объемы поставок за рубеж выросли на 2,3%, достигнув суммы в 540 млрд долл, сообщает агентство со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт в США увеличился почти до 76 млрд долл, что стало крупнейшим за три года показателем для этого периода.