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Bloomberg: китайский экспорт достиг рекорда в попытке обойти пошлины

В этом году китайский экспорт достиг рекордного уровня, поскольку повышение тарифов в США и угроза их дальнейшего ужесточения подстегнули трейдеров осуществлять ряд поставок заранее, сообщает Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

За первые два месяца текущего года объемы поставок за рубеж выросли на 2,3%, достигнув суммы в 540 млрд долл, сообщает агентство со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Экспорт в США увеличился почти до 76 млрд долл, что стало крупнейшим за три года показателем для этого периода.

Импорт, наоборот, неожиданно сократился на 8,4%, опустившись до самого низкого значения с 2020 года, в результате чего положительное сальдо торгового баланса достигло рекордных 171 млрд долл.

Данные находятся в противоречии с ожиданиями экономистов, опрошенных ранее агентством Bloomberg, которые заключались в том, что экспорт вырастет на 5,9%, а импорт — на 1%.

4 февраля США ввели 10%-тный тариф почти на весь импорт из Китая, а затем в начале этой недели повысили его до 20%.

«Ущерб от повышения тарифов США на китайский экспорт, скорее всего, проявится в следующем месяце, — сказал в интервью агентству Чживэй Чжан, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management. — Хотя технологический сектор в Китае процветает, внутренний спрос по-прежнему слаб, поскольку спад в секторе недвижимости ещё не закончился».

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.