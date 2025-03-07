Bloomberg: цены на жилье в Великобритании снижаются

Как сообщает Bloomberg, в январе количество одобренных ипотечных кредитов превзошло ожидания, а отдельные данные Nationwide показали, что в феврале рост цен на жилье все еще сохранялся. Стоимость жилья в Великобритании по-прежнему на 2,9% выше, чем год назад, хотя в Лондоне годовой рост составил всего 1,6%.