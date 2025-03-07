Bloomberg: цены на жилье в Великобритании снижаются

«Несмотря на разговоры о спешке с оформлением новых ипотечных кредитов в последнюю минуту перед изменениями в госпошлинах, мы неизбежно наблюдаем снижение спроса по мере приближения апрельского дедлайна, учитывая время, необходимое для завершения покупки», — отметила в своем комментарии агентству Аманда Брайден, руководитель отдела ипотечного кредитования в Halifax.
По данным фирмы, поток сделок в преддверии отмены ключевых налоговых льгот в апреле ослабевает. В своем октябрьском бюджете канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз отменила повышение пороговых значений, при которых начинает взиматься госпошлина, введенное предыдущей консервативной администрацией.
Как сообщает Bloomberg, в январе количество одобренных ипотечных кредитов превзошло ожидания, а отдельные данные Nationwide показали, что в феврале рост цен на жилье все еще сохранялся. Стоимость жилья в Великобритании по-прежнему на 2,9% выше, чем год назад, хотя в Лондоне годовой рост составил всего 1,6%.
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