Бельгия предложила Украине военную помощь на €1 млрд

В феврале начальник Генштаба Бельгии генерал авиации Фредерик Вансина заявил, что передача Украине первых из 30 истребителей F-16 откладывается как минимум на год. В мае 2024 года Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает предоставление Киеву военной помощи не менее чем на €977 млн, а также поставку 30 истребителей F-16 до 2028 года.