Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Для граждан, имеющих валютные счета или вклады, открытые до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты. Максимально допустимая сумма для выдачи — остаток средств на счете на 00:00 указанной даты, однако не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро, вне зависимости от валюты счета или вклада, при условии, что ранее эта возможность не была использована.