Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России в своем официальном Telegram-канале проинформировал о продлении ограничений на операции с наличной валютой. Эти меры остаются в силе из-за санкций, которые запрещают российским финансовым учреждениям приобретать наличную валюту западных стран.
Для граждан, имеющих валютные счета или вклады, открытые до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты. Максимально допустимая сумма для выдачи — остаток средств на счете на 00:00 указанной даты, однако не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро, вне зависимости от валюты счета или вклада, при условии, что ранее эта возможность не была использована.
Остальные денежные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом сумма, выдаваемая в рублях, рассчитывается по официальному курсу Банка России на день выплаты. Для средств, размещенных на счетах до 9 сентября 2022 года, курсовой расчет производится на эту дату. Средства, размещенные после указанной даты, выдаются по текущему курсу на момент выплаты.
Запрет для банков на взимание комиссии с граждан при выдаче валюты со счетов или вкладов также сохраняется на ближайшие шесть месяцев.
Все переводы без открытия счета, а также через электронные кошельки, выдаются исключительно в рублях. Сумма при этом не может быть ниже стоимости валюты, рассчитанной по курсу Центрального банка на момент выплаты.
Юридическим лицам-нерезидентам до 9 сентября 2025 года запрещено выдавать наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. При этом ограничения по другим валютам отсутствуют.
Юридические лица-резиденты в ближайшие шесть месяцев смогут получать наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены исключительно для покрытия командировочных расходов в пределах норм, установленных законодательством. В отношении других валют ограничений нет, при условии, что операции соответствуют требованиям российского законодательства.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».