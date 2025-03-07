Аналитики спрогнозировали, будет ли российская нефть продаваться по 50 долларов за баррель

Падение цены на нефть до $70 за баррель и ниже нельзя назвать чем-то экстраординарным, достаточно вспомнить события 8−10 летней давности. А если вспомнить ситуацию весны 2020 ковидного года, когда цены на сырье оказывались отрицательными, то текущая ситуация не выглядит экстраординарной.
«В период с 2015 по 2017 годы цена была даже ниже, в отдельные моменты опускаясь ниже $40 за баррель, и экономика выдержала такой уровень. Аналогичная динамика была и в 2020-м. Но нельзя и отрицать того, что это может оказывать влияние на ряд значимых для страны показателей. В их числе — экспортные доходы, стабильность национальной валюты, бюджет, экономический рост», — рассказал Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина.
Минфин России в бюджет на текущий 2025 год и будущие 2026−2027 годы уже заложил вероятное снижение цен на энергоносители, напомнил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет.
«В текущих условиях Минфин и Центральный банк стремятся поддерживать курс иностранной валюты, чтобы избежать резкого падения нефтегазовых доходов бюджета. В проекте бюджета на 2025−2027 годы Минфин уже заложил возможное снижение цен на нефть. Также возможно компенсировать снижение этих доходов за счет продажи иностранной валюты по высокому курсу из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ)», — пояснил он свою позицию.
Пока можно констатировать, что в марте Минфин ежедневно покупает иностранную валюту и золото на сумму 2,9 млрд рублей в рамках бюджетного правила, несмотря на значительное снижение курса иностранной валюты, добавил Петр Арронет.
«Пока диапазон $70−75 за баррель нефти марки Brent вполне устраивает Россию, потому что бюджет сверстан с учетом средневзвешенного значения $63−64 за баррель», — соглашается начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
Прогнозы
По мнению Бориса Копейкина, аналитики постоянно пересматривают свои прогнозы по ценам на нефть. Так, один из крупнейших в мире инвестиционных банков в мире Goldman Sachs Group недавно пересмотрел свои ожидания, заявив, что, в соответствии с базовым сценарием, стоимость марки Brent в 2026 году все-таки не опустится ниже 70$ за баррель. «А к $60 они приблизится лишь в случае, если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию», — добавил он.
«Если санкции против России будут ужесточаться, мы увидим рост цен на нефть», — прогнозирует Олег Абелев. Риск резкого роста добычи нефти США может сильно повлиять на цену на мировых рынках.
«Скорее всего, дипазон $70−75 за баррель нефти марки Brent сохранится на ближайшие полгода. И российская экономика выдержит такие цены на нефть», — прогнозирует Абелев.
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