Аналитики спрогнозировали, будет ли российская нефть продаваться по 50 долларов за баррель

По мнению Бориса Копейкина, аналитики постоянно пересматривают свои прогнозы по ценам на нефть. Так, один из крупнейших в мире инвестиционных банков в мире Goldman Sachs Group недавно пересмотрел свои ожидания, заявив, что, в соответствии с базовым сценарием, стоимость марки Brent в 2026 году все-таки не опустится ниже 70$ за баррель. «А к $60 они приблизится лишь в случае, если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию», — добавил он.