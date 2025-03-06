Запасы газа в хранилищах Европы опустились до около 37% впервые за три года

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 68 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 64,5 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 127-й день с момента достижения максимума их заполнения на 26% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).