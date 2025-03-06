В России оценили вероятность резкого подорожания горючего

Эту точку зрения он обосновал тем, что предусмотренные Налоговым кодексом на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу приостанавливаются, еще не преодолены. Кроме того, в рознице продолжает действовать «джентльменское соглашение», согласно которому на АЗС цены не должны превышать уровень инфляции.
Эксперт напомнил, что в весенне-летний период прилагаются особые усилия по обеспечению рынка бесперебойными поставками топлива, так как даже при незначительном дефиците происходят спекулятивные всплески цен.
Ранее сообщалось о том, что в России сформировали такие объемы бензина и дизельного топлива, которых будет достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка. Речь идет о запасах бензина почти в два миллиона тонн. Что касается дизельного топлива, то в этом случае речь идет о 3,3 миллиона.