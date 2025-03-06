Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России оценили вероятность резкого подорожания горючего

В настоящее время в России нет рисков того, что цены на топливо резко пойдут вверх. Об этом заявил заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Его процитировало РИА Новости.

Источник: Freepik

Эту точку зрения он обосновал тем, что предусмотренные Налоговым кодексом на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу приостанавливаются, еще не преодолены. Кроме того, в рознице продолжает действовать «джентльменское соглашение», согласно которому на АЗС цены не должны превышать уровень инфляции.

Эксперт напомнил, что в весенне-летний период прилагаются особые усилия по обеспечению рынка бесперебойными поставками топлива, так как даже при незначительном дефиците происходят спекулятивные всплески цен.

Ранее сообщалось о том, что в России сформировали такие объемы бензина и дизельного топлива, которых будет достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка. Речь идет о запасах бензина почти в два миллиона тонн. Что касается дизельного топлива, то в этом случае речь идет о 3,3 миллиона.