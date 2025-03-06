В России оценили вероятность резкого подорожания горючего

Ранее сообщалось о том, что в России сформировали такие объемы бензина и дизельного топлива, которых будет достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка. Речь идет о запасах бензина почти в два миллиона тонн. Что касается дизельного топлива, то в этом случае речь идет о 3,3 миллиона.