В КНР заявили, что будут биться до конца в торговой войне с США

«В торговой войне нет победителей, и протекционизм — это путь в никуда, — сказал Ван Вэньтао. — В ответ на американские односторонние тарифы Китай принял необходимые контрмеры, если они (Соединенные Штаты — прим. ТАСС) пойдут дальше по неверному пути, мы будем бороться до конца».