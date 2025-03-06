В Госдуме поддержали идею расширения семейной ипотеки

«Я лично поддержал бы любые инициативы, связанные с устойчивым развитием семьи в России. Исходя из этого, естественно, любые предложения, проекты, которые направлены на то, чтобы снизить долговую нагрузку, социальную нагрузку на семьи, и в первую очередь — молодые семьи, я только приветствую. Я считаю, что нагрузка на государство, связанная с льготной ставкой, небольшая, а эффект [от программы] будет через какое-то время. Естественно, [эффект] считается годами, это простая математика. [Эффект] будет выражен в квалифицированной работе [специалистов, которые вырастут, и их родителей], а квалифицированные специалисты в будущем — это просто поддержка населения Российской Федерации в целом», — заявил Савченко «Газете.Ru».