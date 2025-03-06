В Госдуме поддержали идею расширения семейной ипотеки

«Я лично поддержал бы любые инициативы, связанные с устойчивым развитием семьи в России. Исходя из этого, естественно, любые предложения, проекты, которые направлены на то, чтобы снизить долговую нагрузку, социальную нагрузку на семьи, и в первую очередь — молодые семьи, я только приветствую. Я считаю, что нагрузка на государство, связанная с льготной ставкой, небольшая, а эффект [от программы] будет через какое-то время. Естественно, [эффект] считается годами, это простая математика. [Эффект] будет выражен в квалифицированной работе [специалистов, которые вырастут, и их родителей], а квалифицированные специалисты в будущем — это просто поддержка населения Российской Федерации в целом», — заявил Савченко «Газете.Ru».
В настоящее время программа семейной ипотеки предполагает возможность получения кредита под ставку 6% для семей с детьми до шести лет включительно, для семей с детьми-инвалидами — независимо от их возраста, а также для семей с двумя или более несовершеннолетними детьми, при этом возраст детей в последнем случае не ограничивается.
Программа, рассчитанная до 31 декабря 2030 года, дает возможность оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей — для остальных регионов. С 23 декабря 2023 года воспользоваться семейной ипотекой можно будет только один раз. Повторное участие станет возможным лишь при условии полного погашения ранее оформленного льготного кредита и рождения ребенка после указанной даты.
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