СМИ: в европейских магазинах пустеют полки с кофе

Резкий рост цен на кофе из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам, привел к перебоям в поставках премиальных сортов арабики и робусты. Это создает серьезное давление на производителей, торговые сети и потребителей.
Кофейные компании вынуждены либо повышать цены, либо сокращать объем продукции, чтобы справиться с инфляцией затрат. Например, J.M. Smucker Co. повысила цены, а Nestle уменьшила упаковки товаров. В то же время крупные игроки, такие как Pret A Manger, отменяют выгодные клиентские предложения, пишет агентство Bloomberg.
Проблемы в цепочке поставок уже привели к отсутствию некоторых продуктов на полках магазинов из-за сложных переговоров между обжарщиками и ритейлерами. Так, голландский ритейлер Jumbo сообщил об отсутствии ряда товаров JDE Peet’s, а Albert Heijn и немецкий супермаркет Picnic исключили часть продукции из-за затянувшихся споров о ценах. В Германии бренды JDE, включая Jacobs, временно исчезли из ассортимента Aldi Nord и Edeka.
JDE Peet’s, владеющая такими известными брендами, как Jacobs, Douwe Egberts и L'OR, заявила, что переговоры с ритейлерами продолжаются и на данный момент завершены по 80% объема продаж. Компания уточнила, что ежегодно взаимодействует с большинством ритейлеров по вопросам ценообразования, но в текущих условиях вынуждена делать это чаще. Однако точный масштаб повышения цен не разглашается.
Розничные сети, ранее соглашавшиеся на увеличение стоимости продукции, теперь сопротивляются давлению обжарщиков. По словам аналитика KBC Securities Михиля Деклерка, сильная позиция JDE Peet’s традиционно позволяла компании перекладывать инфляционные расходы на ритейлеров, но беспрецедентный рост цен с прошлого года делает переговоры в этом сезоне особенно сложными.
Перебои в заказах наблюдаются не только в Нидерландах и Германии: бельгийская розничная группа Colruyt временно прекратила поставки продукции JDE Peet’s из-за споров по ценообразованию, но на прошлой неделе стороны смогли достичь договоренностей. Эксперты сходятся во мнении, что сложившаяся ситуация приведет к дальнейшему изменению цен и привычек потребителей.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.