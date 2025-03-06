СМИ: в европейских магазинах пустеют полки с кофе

JDE Peet’s, владеющая такими известными брендами, как Jacobs, Douwe Egberts и L'OR, заявила, что переговоры с ритейлерами продолжаются и на данный момент завершены по 80% объема продаж. Компания уточнила, что ежегодно взаимодействует с большинством ритейлеров по вопросам ценообразования, но в текущих условиях вынуждена делать это чаще. Однако точный масштаб повышения цен не разглашается.