В ЦБ и Роспотребнадзоре напомнили, как избежать лишних трат при покупке билетов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Некоторые продавцы предлагают вместе с билетом на поезд или самолет дополнительные услуги, переплата за которые может оказаться существенной. Во избежание лишних трат пользователям стоит обращать внимание на автоматически проставленные согласия перед покупкой билетов, а также помнить, что от всех навязанных услуг можно отказаться. Об этом сообщается в совместном материале ЦБ РФ и Роспотребнадзора в их Telegram-каналах.
Среди «уловок» продавцов по навязыванию дополнительных услуг, которые перечисляют в ЦБ и Роспотребнадзоре, — самостоятельное проставление галочек на покупку, например, страховки или подключения СМС-информирования, а также усложнение процесса снятия автосогласий (чтобы отказаться от услуги, приходится не раз «проваливаться» в другие окна). «В итоге человек нажимает кнопку “Продолжить” и узнает о том, что вместе с билетами купил ненужные услуги, только после их оплаты», — говорится в сообщении.
Чтобы избежать лишних трат, следует не только внимательно читать весь текст при покупке билетов, но и убирать заранее проставленные галочки о согласии на дополнительные услуги. В ведомствах напоминают, что автоматическое проставление за покупателя согласия на дополнительные услуги и сервисы недопустимо. «Если заметили за продавцом навязывание допуслуг, направляйте обращение в Роспотребнадзор», — отмечают в ЦБ.
Как вернуть деньги?
Если граждане уже оплатили ненужные услуги, то они должны помнить, что от навязанных дополнительных услуг можно отказаться и вернуть за них деньги.
«Чтобы вернуть страховку, нужно обратиться в страховую компанию в течение 14 дней после оплаты, при условии что срок действия полиса еще не закончился и не было страховых случаев, по которым положена компенсация. Компания должна быть указана в договоре», — говорится в сообщении.
Если речь идет о других услугах — например, таких, как СМС-информирование, — отказаться от них можно в любое время. «Для этого обратитесь к продавцу и напишите заявление в свободной форме через сайт или мобильное приложение компании. В заявлении укажите свои контактные данные, номер договора, реквизиты карты для возврата денег. Обязательно сохраните копию заявления!», — отмечают в ЦБ.
Если продавец отказывается возвращать деньги, в ЦБ и Роспотребнадзоре советуют пожаловаться финансовому уполномоченному. Если и через него проблему решить не удалось, то следует обращайться в суд. Если страховая компания не рассмотрела заявление или не вернула деньги, нужно написать в Банк России.