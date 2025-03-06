В ЦБ и Роспотребнадзоре напомнили, как избежать лишних трат при покупке билетов

Среди «уловок» продавцов по навязыванию дополнительных услуг, которые перечисляют в ЦБ и Роспотребнадзоре, — самостоятельное проставление галочек на покупку, например, страховки или подключения СМС-информирования, а также усложнение процесса снятия автосогласий (чтобы отказаться от услуги, приходится не раз «проваливаться» в другие окна). «В итоге человек нажимает кнопку “Продолжить” и узнает о том, что вместе с билетами купил ненужные услуги, только после их оплаты», — говорится в сообщении.