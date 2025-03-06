В Британии увидели риски для экономики страны в торговой политике Трампа

В начале февраля экс-глава британского министерства энергетики Квази Квартенга заявил, что власти Великобритании рассчитывают, что введения Трампом пошлин против королевства удастся избежать. По его словам, Лондон мог бы для этой цели увеличить объемы импорта американского газа и вооружений. Он отметил, что Британия так или иначе будет вынуждена где-то брать газ, «раз его добыча в Северном море сокращается». Квартенг назвал естественным такое решение по наращиванию Британией объема закупок газа у США.