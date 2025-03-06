Строительство ВСМ позволит России выйти на новый технологический уровень

«Мы можем сказать, что каждая составляющая проекта — это будет достижение научной мысли, это новейшие материалы и цифровые технологии. ВСМ позволит России выйти на новый технологический уровень с возможностью применения новых технологий на иных инфраструктурных проектах», — сказал он.
Также Поляков отметил, что на магистрали будут применяться современные системы мониторинга объектов инфраструктуры, позволяющие своевременно определять отказы и неисправности, при этом будет требоваться совершенно новый уровень информационной безопасности.
Первая в России ВСМ.
Старт началу строительства первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург дал 14 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин. В настоящее время в России нет ни одной железной дороги, специально предназначенной для высокоскоростного движения (со скоростью более 250 км в час).
Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.