Стало известно, какие подарки покупают россияне на 8 Марта

Лидерами по числу покупок среди самых востребованных подарков в 2025 году по традиции остались цветы. В список популярных категорий трат также вошли парфюмерия и косметика и ювелирные украшения и часы.
Так, в рассматриваемой тройке затрат на цветочные магазины пришлось 57% операций, на 26% больше, чем в прошлом году. Средний чек покупки букета в начале марта 2025 года также вырос относительно 2024 года — 2 921 рубль против 1 934 рублей.
На втором месте в рейтинге подарков к 8 марта оказалась парфюмерия и косметика. Доля этой категории составила 37%. При этом, в прошлом году магазины парфюмерии и косметики были лидерами по числу операций с долей в 61%. Средний чек такой покупки тоже снизился — до 3 218 рублей.
«Наконец, на третьем месте по числу покупок — ювелирные украшения и часы. в предпраздничные дни марта 2025 года приходится 6%. Тем временем в аналогичные даты годом ранее показатель был 8%», — говорится в исследовании.
Подчеркивается, что средний чек покупки украшений и часов в марте 2025 года составляет 21 359 рублей. Он вырос относительно прошло года, когда был 19 698 рублей.
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