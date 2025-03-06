Стало известно, какие подарки покупают россияне на 8 Марта

На втором месте в рейтинге подарков к 8 марта оказалась парфюмерия и косметика. Доля этой категории составила 37%. При этом, в прошлом году магазины парфюмерии и косметики были лидерами по числу операций с долей в 61%. Средний чек такой покупки тоже снизился — до 3 218 рублей.