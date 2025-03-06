США на месяц приостановят действие пошлин на автомобили из Канады и Мексики

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Американская администрация решила на один месяц приостановить действие пошлин в отношении автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Как она отметила, президент США Дональд Трамп обсудил этот вопрос с руководителями крупных автомобилестроительных компаний — General Motors, Ford и Stellantis. «Мы предоставим исключение из пошлин на один месяц в отношении всех автомобилей, ввозимых в рамках соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой», — сказала Ливитт. По ее словам, это решение было принято Трампом по запросу упомянутых компаний. «Президент предоставляет им исключение на месяц, чтобы они не оказались в невыгодном положении с экономической точки зрения», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.
Значительная часть производственных мощностей американских компаний находится в Канаде и Мексике. Нередко автомобили собирают в указанных двух странах, используя американские комплектующие, для последующей продажи в США. В связи с этим, как отмечали американские эксперты, введение Трампом пошлин на поставки из Канады и Мексики может существенно повысить стоимость машин, которые продают в США.
Как добавила Ливитт, администрация по-прежнему планирует, что «2 апреля вступят в силу ответные пошлины» на поставки из других стран. Трамп объявил об этом во вторник, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране и приоритетах внутренней и внешней политики. Он пояснил, что новые меры направлены на защиту американского рынка от недобросовестной конкуренции.
Пресс-секретарь Белого дома также заверила, что США готовы к любым ответным мерам Китая на повышение пошлин в отношении продукции из КНР.
Трамп 1 февраля подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.