СМИ узнали, кто пострадает из-за тарифов США против Мексики

«Увеличение тарифов ударит не только по цене на немецкие автомобили в США, но и в целом приведет к росту инфляции в Соединенных Штатах и снижению потребительского спроса, что в свою очередь отрицательно скажется на продажах новых автомобилей», — подчеркивает Politico.