СМИ узнали, кто пострадает из-за тарифов США против Мексики

Отмечается, что тарифы станут серьезной проблемой для концерна Volkswagen, поскольку в прошлом году около 44% продукции, проданной Штатам, компания произвела в Мексике. В том числе и популярную модель Tiguan — 30 тысяч этих машин продали в США в четвертом квартале 2024 года.
Газета добавляет, что в Мексике дочерняя компания Volkswagen Audi AG производит свою самую популярную модель Q5, откуда она поставляется на все экспортные рынки, кроме Китая.
Как отметил автомобильный аналитик Маттиас Шмидт, Мексика была «идеальным местом для производства автомобилей» из-за своих таможенных соглашений с США, ЕС, странами Латинской Америки и Ближнего Востока. А теперь эта конструкция разрушится.
«Увеличение тарифов ударит не только по цене на немецкие автомобили в США, но и в целом приведет к росту инфляции в Соединенных Штатах и снижению потребительского спроса, что в свою очередь отрицательно скажется на продажах новых автомобилей», — подчеркивает Politico.
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