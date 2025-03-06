СМИ: экспорт сырой нефти из США в Индию бьет рекорды на фоне санкций против России

Ежедневный объем экспорта сырой нефти из США в Индию — третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире — составил 357 000 баррелей в прошлом месяце, сообщает Business Standard со ссылкой на данные Kpler. Для сравнения, в прошлом году Соединенные Штаты поставляли около 221 000 баррелей в сутки.