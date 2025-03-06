СМИ: экспорт сырой нефти из США в Индию бьет рекорды на фоне санкций против России

Ежедневный объем экспорта сырой нефти из США в Индию — третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире — составил 357 000 баррелей в прошлом месяце, сообщает Business Standard со ссылкой на данные Kpler. Для сравнения, в прошлом году Соединенные Штаты поставляли около 221 000 баррелей в сутки.
Как сообщает индийское издание, около 80% сырой нефти, экспортируемой в Индию, — легкая малосернистая нефть сорта WTI-Midland.
В число крупнейших покупателей вошли Indian Oil Corp, Reliance Industries и Bharat Petroleum Corp, пишет Business Standard. С американской стороны в качестве основных продавцов выступили нефтедобывающая компания Occidental Petroleum, крупные компании Equinor и Exxon Mobil, а также торговый дом Gunvor.
В прошлом месяце Индия заявила, что в ближайшем будущем ее закупки энергоресурсов в США могут вырасти с прошлогодних 15 млрд долларов до 25 млрд долларов.
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