Россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей

«В прошлом году средняя заработная плата, по предварительным данным, в России составила 87,9 тыс. рубля. В этом году я ожидаю, что средняя зарплата будет в районе 100−105 тыс. рублей, а при сверхоптимистичном сценарии может даже и приблизиться к 110 тыс. рублей. При этом я не сомневаюсь в дальнейшем ежегодном росте средней зарплаты. И к 2030 году она поднимется до 151 тыс. рублей, тем самым в сравнении с 2020 годом увеличится на 100 тыс. рублей, а в сравнении с 2024 годом — на 63 тыс. рублей», — отметил Балынин.