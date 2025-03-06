Россиян предупредили о кражах денег из-за прикладывания карты к смартфону

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», отметил, что популярность такого способа в этом году выросла значительно.
Мошенники, объяснил он, сначала звонят жертве и под разными предлогами уговаривают установить фейковое банковское приложение. В нем может значиться название и логотип любой кредитной организации или даже Банка России. После скачивания программы жертву просят запустить ее, для входа приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. И все данные передаются злоумышленнику.
Как отметили «Известия», ЦБ РФ знают об этой схеме. В регуляторе поясняли, что вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы.
Сергей Голованов добавил, что за прошедший период 2025 года число мошенничеств с использованием этой схемы превысило уровень всего прошлого года. Проблему до сих пор не решили, заключил он.
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