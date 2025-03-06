Россиян предупредили о кражах денег из-за прикладывания карты к смартфону

Мошенники, объяснил он, сначала звонят жертве и под разными предлогами уговаривают установить фейковое банковское приложение. В нем может значиться название и логотип любой кредитной организации или даже Банка России. После скачивания программы жертву просят запустить ее, для входа приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. И все данные передаются злоумышленнику.