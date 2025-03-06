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Россиян предупредили о кражах денег из-за прикладывания карты к смартфону

Мошенники начали красть деньги россиян, используя NFC-технологии. Они прикладывают карту к смартфону — и деньги исчезают, пишет «Известия» со ссылкой на экспертов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», отметил, что популярность такого способа в этом году выросла значительно.

Мошенники, объяснил он, сначала звонят жертве и под разными предлогами уговаривают установить фейковое банковское приложение. В нем может значиться название и логотип любой кредитной организации или даже Банка России. После скачивания программы жертву просят запустить ее, для входа приложить банковскую карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. И все данные передаются злоумышленнику.

Как отметили «Известия», ЦБ РФ знают об этой схеме. В регуляторе поясняли, что вредоносная программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы.

Сергей Голованов добавил, что за прошедший период 2025 года число мошенничеств с использованием этой схемы превысило уровень всего прошлого года. Проблему до сих пор не решили, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».