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Reuters: Мексика ищет покупателей для своей нефти после введения пошлин

Мексиканская государственная компания Pemex ведет переговоры с потенциальными покупателями для своей нефти в Азии и Европе после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт, сообщил высокопоставленный представитель мексиканского правительства.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Два источника в PMI Comercio Internacional, торговом подразделении Pemex, подтвердили Reuters, что Китай, Индия, Южная Корея и даже Япония были бы подходящими рынками для продукции Pemex в условиях введения тарифов, несмотря на более высокие транспортные расходы.

Один из этих трейдеров отметил в комментарии агентству, что в настоящее время «только Азия» может принять тот объем нефти, который так и не был отправлен в США, так как работающие там нефтеперерабатывающие заводы способны ее обрабатывать.

По данным Reuters, в прошлом году Pemex экспортировала 806 000 баррелей сырой нефти в сутки, из которых 57% приходилось на Соединенные Штаты. В январе экспорт сократился на 44% в годовом исчислении до 532 404 баррелей в сутки, что является самым низким показателем за последние десятилетия.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.