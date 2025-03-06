Reuters: Мексика ищет покупателей для своей нефти после введения пошлин

Два источника в PMI Comercio Internacional, торговом подразделении Pemex, подтвердили Reuters, что Китай, Индия, Южная Корея и даже Япония были бы подходящими рынками для продукции Pemex в условиях введения тарифов, несмотря на более высокие транспортные расходы.
Один из этих трейдеров отметил в комментарии агентству, что в настоящее время «только Азия» может принять тот объем нефти, который так и не был отправлен в США, так как работающие там нефтеперерабатывающие заводы способны ее обрабатывать.
По данным Reuters, в прошлом году Pemex экспортировала 806 000 баррелей сырой нефти в сутки, из которых 57% приходилось на Соединенные Штаты. В январе экспорт сократился на 44% в годовом исчислении до 532 404 баррелей в сутки, что является самым низким показателем за последние десятилетия.
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