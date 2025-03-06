Politico: ЕС хочет договориться с США о поставках СПГ после отказа от газа из РФ

Еврокомиссар Дан Йоргенсен обещал опубликовать дорожную карту по замене российских энергоресурсов в течение 100 дней после вступления в должность, но не смог исполнить обещания. Отмечается, что он оправдал это «текущей геополитической обстановкой». А также подчеркнул, что ЕС не справится без помощи США.
«Работа над дорожной картой по снижению зависимости от российских энергоресурсов продолжается, но документ не будет представлен в нынешнем месяце», — цитируют аналитики издания еврокомиссара.
Ранее KP.RU сообщил, что запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума. На сегодняшний день европейские резервуары заполнены лишь на 38%.