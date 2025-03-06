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Politico: ЕС хочет договориться с США о поставках СПГ после отказа от газа из РФ

В Евросоюзе поставили перед собой цель отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Сейчас СПГ из России покрывает около 13% потребностей европейцев. Чтобы свести этот показатель к нулю, ЕС нужно договориться с США о поставках СПГ в регион. Об этом пишет издание Politico.

Источник: AP 2024

Еврокомиссар Дан Йоргенсен обещал опубликовать дорожную карту по замене российских энергоресурсов в течение 100 дней после вступления в должность, но не смог исполнить обещания. Отмечается, что он оправдал это «текущей геополитической обстановкой». А также подчеркнул, что ЕС не справится без помощи США.

«Работа над дорожной картой по снижению зависимости от российских энергоресурсов продолжается, но документ не будет представлен в нынешнем месяце», — цитируют аналитики издания еврокомиссара.

Ранее KP.RU сообщил, что запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума. На сегодняшний день европейские резервуары заполнены лишь на 38%.