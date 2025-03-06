Politico: ЕС хочет договориться с США о поставках СПГ после отказа от газа из РФ

В Евросоюзе поставили перед собой цель отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Сейчас СПГ из России покрывает около 13% потребностей европейцев. Чтобы свести этот показатель к нулю, ЕС нужно договориться с США о поставках СПГ в регион. Об этом пишет издание Politico.