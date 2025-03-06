Песков: РФ окажет Абхазии экстренную помощь с энергоснабжением

«Нужна оперативная помощь России по срочной организации продолжения электроперетоков, — отметил Песков. — Связано это с тем, что в горах холодная погода. Нет таяния снегов, и поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды, нет своей генерации — чисто климатические особенности».