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Песков: РФ окажет Абхазии экстренную помощь с энергоснабжением

Страна не может оставаться в стороне от бед соседней республики, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия не может оставаться в стороне от бед соседней Абхазии и окажет республике помощь с энергоснабжением. Об итогах прошедшей накануне встречи президента РФ Владимира Путина с избранным руководителем Абхазии Бадрой Гунбой рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужна оперативная помощь России по срочной организации продолжения электроперетоков, — отметил Песков. — Связано это с тем, что в горах холодная погода. Нет таяния снегов, и поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды, нет своей генерации — чисто климатические особенности».

«В этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.