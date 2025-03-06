Названы главные риски покупки мемкоинов

По словам эксперта, серьезной проблемой мемкоинов является отсутствие фундаментальной стоимости. Шатов отметил, что такие активы не обладают технологической базой, реальным применением или, как в случае с Bitcoin, ограниченной эмиссией. Их цена поддерживается исключительно за счет коллективного интереса, что делает мемкоины ненадежными в долгосрочной перспективе.