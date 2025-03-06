Названы главные риски покупки мемкоинов

Высокая волатильность и спекулятивность являются основными рисками покупки мемкоинов — криптовалют, основанных на популярных интернет-мемах. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал партнер Capital Lab Евгений Шатов.
«Цена мемкоинов, например Dogecoin, Shiba Inu, часто изменяется за счет хайпа в соцсетях, мемов или упоминаний знаменитостей, к примеру твитов Илона Маска. Это создает “мыльные пузыри”, которые могут лопнуть в любой момент», — объяснил аналитик.
По словам эксперта, серьезной проблемой мемкоинов является отсутствие фундаментальной стоимости. Шатов отметил, что такие активы не обладают технологической базой, реальным применением или, как в случае с Bitcoin, ограниченной эмиссией. Их цена поддерживается исключительно за счет коллективного интереса, что делает мемкоины ненадежными в долгосрочной перспективе.
Помимо этого, он указал на высокий риск манипуляций, которым подвержены такие криптоактивы.
«Крупные держатели (“киты”) могут искусственно завышать цену, а затем массово продавать актив, обрушивая рынок. Мелкие инвесторы часто остаются в убытке», — отметил Шатов.
Не исключены и мошеннические схемы. Эксперт напомнил, что многие мемкоины создаются как проекты по типу «пампинг-дамп», когда разработчики привлекают средства, а затем покидают проект, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Дополнительно Шатов подчеркнул роль регуляторных рисков в судьбе мемкоинов. По его словам, правительства ряда стран критикуют спекулятивные криптоактивы и могут ввести запреты или ограничения на их использование, что приведет к резкому обесцениванию таких токенов.
«Мемкоины могут принести быструю прибыль, но их риски сопоставимы с азартными играми. Для серьезных инвестиций следует выбирать активы с прозрачной экономикой и утилитарной ценностью», — заключил партнер Capital Lab.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».