Орешкин: РФ и Белоруссия вышли на новый уровень экономической интеграции

«Было очень много слухов, что кто-то хочет лишить Беларусь независимости, присоединить и так далее. Глупость абсолютная. Мы видим, что согласование по разным сферам создает другой уровень экономической интеграции, другие экономические возможности. Это самое главное — экономика», — цитирует Орешкина агентство БелТА.