Орешкин: РФ и Белоруссия вышли на новый уровень экономической интеграции

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Реализация Белоруссией и Россией союзных интеграционных программ позволила странам выйти на новый уровень экономического взаимодействия. Об этом заявил журналистам заместитель главы Администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Было очень много слухов, что кто-то хочет лишить Беларусь независимости, присоединить и так далее. Глупость абсолютная. Мы видим, что согласование по разным сферам создает другой уровень экономической интеграции, другие экономические возможности. Это самое главное — экономика», — цитирует Орешкина агентство БелТА.
Замглавы Администрации президента РФ также считает, что «вопрос технологический — один из ключевых с точки зрения совместного движения вверх, достижения результатов». «И беспилотие — это одна из технологических историй», — сказал Орешкин.
С его участием в четверг в Минске президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали новейшие беспилотники, созданные в РФ.