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Банк России повысил официальный курс доллара на 7 марта

Регулятор опубликовал официальный курс валют на пятницу, 7 марта 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Так, курс доллара снижен с 89,7878 рубля до 89,5724 рубля.

Курс евро регулятор при этом повысил — с 95,7035 рубля до 96,5975 рубля.

Кроме того, Банк России незначительно поднял официальный курс юаня — с 12,2890 до 12,2892 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».