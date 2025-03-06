Объем средств ФНБ составил 11,88 трлн рублей на 1 марта

«По состоянию на 1 марта 2025 г. объем ФНБ составил 11 880 606,5 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ “О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов”, что эквивалентно 135 473,8 млн долл. США», — сказано в публикации на официальном сайте ведомства.