Объем средств ФНБ составил 11,88 трлн рублей на 1 марта

«По состоянию на 1 марта 2025 г. объем ФНБ составил 11 880 606,5 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ “О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов”, что эквивалентно 135 473,8 млн долл. США», — сказано в публикации на официальном сайте ведомства.
При этом, по данным Минфина, объем ликвидных активов фонда на 1 марта снизился на 357,3 млрд рублей и составил 3,394 трлн рублей или 1,6% ВВП.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2024 г. по 28 февраля 2025 г. составила 16,2 млн долларов США — 1,418 млрд рублей.
Ведомство добавляет, что курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 28 февраля 2025 г. в совокупности составили минус 387,053 млрд рублей.
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