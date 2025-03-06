Названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

По данным Домклик, регионами-лидерами по доле от общего объема выдач ипотечных кредитов в 2024 году стали Москва (12%) и Московская область (9%), Санкт-Петербург (6%), Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (5%). Помимо этого, россияне активно берут ипотеку в Башкирии, Тюменской и Свердловской областях — по 4%, а также Татарстане и Ростовской области — по 3%. Замыкают список регионов-лидеров по доле в объеме выдач ипотечных кредитов Приморский край и Новосибирская область, у которых доля в выдачах составляет по 2%.