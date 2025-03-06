«Мир квартир»: аренда однокомнатных квартир подешевела почти по всей России

Сильнее всего ценники на аренду этого типа квартир снизились в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%), Тольятти (-6,7%), Барнауле (-6,6%) и Самаре (-5,4%). В Москве однушки подешевели на 1,8%, до 56 684 рублей/мес., в Подмосковье — на 1,1%, до 37 865 рублей/мес., в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 38 393 рублей/мес. Подорожала аренда однушек только в семи городах, в одном цены не изменились, а в остальных 62 городах — снизились. Среди сильнее всего подорожавших — Новокузнецк (+7,5%), Владивосток (+5,5%), Грозный (+4,2%), Астрахань (+1,1%) и Махачкала (+0,8%). Предложение однокомнатных квартир под аренду увеличилось за февраль на 5%.