«Мир квартир»: аренда однокомнатных квартир подешевела почти по всей России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Однокомнатные квартиры в феврале 2025 года подешевели почти везде в России — в среднем на 1,8%, до почти 26,5 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В среднем в феврале по всем исследованным городам ставка аренды снизилась на 1,8%, до 26 445 ₽/мес.» — говорится в исследовании, охватывающем 70 крупнейших городов РФ.
Сильнее всего ценники на аренду этого типа квартир снизились в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%), Тольятти (-6,7%), Барнауле (-6,6%) и Самаре (-5,4%). В Москве однушки подешевели на 1,8%, до 56 684 рублей/мес., в Подмосковье — на 1,1%, до 37 865 рублей/мес., в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 38 393 рублей/мес. Подорожала аренда однушек только в семи городах, в одном цены не изменились, а в остальных 62 городах — снизились. Среди сильнее всего подорожавших — Новокузнецк (+7,5%), Владивосток (+5,5%), Грозный (+4,2%), Астрахань (+1,1%) и Махачкала (+0,8%). Предложение однокомнатных квартир под аренду увеличилось за февраль на 5%.
«Высокий сезон на рынке аренды еще не начался — пока продолжается коррекция цен, начавшаяся в январе. За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли (+14−18% на все типы квартир — прим. ТАСС), и теперь мы наблюдаем откат», — рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По его словам, предложение понемногу увеличивается, ведь те, кто не могут продать квартиры по желаемой цене (сейчас в отсутствие доступной ипотеки это сложно), сдают их внаем. Снижение цен на аренду в марте-апреле продолжится, но уменьшения ставок до уровня первого полугодия 2024 года не будет, полагает он.
В целом по стране двухкомнатные квартиры за февраль 2025 года подешевели на 0,8%, до 32 999 рублей/мес., трехкомнатные — на 0,4%, до 41 528 рублей/мес.