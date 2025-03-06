Минсельхоз заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен цветами к 8 Марта

Как рассказали в министерстве, по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 млн штук срезанных цветов и цветочных бутонов. В то же время ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3−5% превысит уровень предыдущего года.
«Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 Марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что основное производство цветов сосредоточено в субъектах Центрального федерального округа — 35% от общероссийских показателей. По итогам 2023 года среди регионов лидерами по производству продукции цветоводства являлись Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край.
В настоящее время, по данным региональных органов управления АПК, на территории России действуют более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 га, занимающихся выращиванием цветов в защищенном грунте. Основными видами цветов в России являются розы и тюльпаны. Также выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды, добавили в Минсельхозе.