Минсельхоз заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен цветами к 8 Марта

Как рассказали в министерстве, по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе было произведено 393,5 млн штук срезанных цветов и цветочных бутонов. В то же время ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3−5% превысит уровень предыдущего года.