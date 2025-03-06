Маск: число кредиток на $10 тыс. в ведомствах США выше количества служащих

Так он прокомментировал сообщение DOGE о том, что всего за две недели аудита госведомства США закрыли 146 тыс. кредитных карт. «Напомним, что на начало проверки было около 4,6 млн активных карт и счетов, так что работы еще много», — указывало ведомство.