Маск: число кредиток на $10 тыс. в ведомствах США выше количества служащих

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Число выпущенных государственным ведомствам США кредитных и дебетовых карт с лимитом $10 тыс. в два раза превышает количество работающих там людей. Об этом в социальной сети X написал курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.
«В правительстве до сих пор почти в два раза больше кредитных или закупочных карт, чем людей, а лимиты составляют $10 тыс. Происходит много подозрительных расходов», — указал он.
Так он прокомментировал сообщение DOGE о том, что всего за две недели аудита госведомства США закрыли 146 тыс. кредитных карт. «Напомним, что на начало проверки было около 4,6 млн активных карт и счетов, так что работы еще много», — указывало ведомство.
Ранее в конце февраля сообщалось, что DOGE установило лимиты по тратам с государственных кредитных карт для ряда федеральных ведомств в $1, планируя расширить действие ограничений на все федеральные органы. Причиной такого решения стали подозрения, что государственные банковские карты используются чиновниками недобросовестно или же для осуществления мошеннических действий. 4 марта американский журнал Wired со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что введение лимита парализовало работу многих американских госведомств.