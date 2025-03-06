Каким будет курс рубля 7 марта 2025 года: прогноз эксперта

Геополитической тревожности добавило вчерашнее выступление президента Франции Макрона. Отметим и ценовую слабость в нефти при по-прежнему относительно крепком рубле.
Данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне, оказались неоднозначными: рост потребительских цен замедлился до 0,15% с 0,23% в предыдущий недельный период, при этом годовая инфляция к 3 марта увеличилась до 10,15% с отметки в 10,11%, достигнутой неделей ранее.
В Китае позитивный тон рынку задает технологичный сектор, индекс Hang Seng достиг максимума за три года. ЕЦБ снизил ставки на шестом заседании подряд. Депозитная ставка была снижена до 2,5%, базовая ставка — до 2,65%, маржинальная кредитная ставка — до 2,9%. Дефицит внешнеторгового баланса США в январе 2025 года вырос на 34% относительно предыдущего месяца — до $131,4 млрд.
Повлиять на настроения и котировки может завтрашняя макростатистика: отчет по рынку труда США за февраль, торговый баланс КНР, оценка ВВП еврозоны за 4 кв. 2024 г. Кроме того, под занавес недели выйдет отчет ФРС о денежно-кредитной политике. На российском рынке Совкомфлот опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Прогноз по индексу МосБиржи на 7 марта — 3185−3285 п.
Рубль в последние дни стабилизировался. Юань на МосБирже сегодня продолжил колебаться на уровне 12,2−12,3, официальный доллар на завтра понижен ЦБ на 21 копейку, до 89,57 ₽ С одной стороны, цены на нефть ушли ниже $70, постепенно восстанавливается спрос импортеров на валюту после сезонного спада, а новостной фон вокруг геополитики пока неоднозначен. С другой стороны, на мировом рынке наблюдается ослабление американской валюты — за неделю индекс доллара (DXY) упал со 107,5 п. ниже 104 п. США объявили о повышении пошлин, а ряд европейских стран заявил о планах нарастить военные расходы за счет увеличения госдефицита. В конце недели ждем юань на уровне 12,2−12,5, доллар — 88,5−90,5 ₽
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