Каким будет курс рубля 7 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль в последние дни стабилизировался. Юань на МосБирже сегодня продолжил колебаться на уровне 12,2−12,3, официальный доллар на завтра понижен ЦБ на 21 копейку, до 89,57 ₽ С одной стороны, цены на нефть ушли ниже $70, постепенно восстанавливается спрос импортеров на валюту после сезонного спада, а новостной фон вокруг геополитики пока неоднозначен. С другой стороны, на мировом рынке наблюдается ослабление американской валюты — за неделю индекс доллара (DXY) упал со 107,5 п. ниже 104 п. США объявили о повышении пошлин, а ряд европейских стран заявил о планах нарастить военные расходы за счет увеличения госдефицита. В конце недели ждем юань на уровне 12,2−12,5, доллар — 88,5−90,5 ₽