Канада подала иск в ВТО из-за таможенных пошлин США

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских товаров. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины на продукцию из Канады, а Джастин Трюдо обвинил американского президента в начале торговой войны. Иск в ВТО против Вашингтона из-за пошлин также подал Китай.ка.