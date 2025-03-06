В Индии добиваются снижения импортных пошлин, чтобы противостоять тарифам США

Ранее Трамп окрестил Индию страной высоких тарифов и предупредил о введении ответных мер с начала апреля.
«Из ежегодно экспортируемых Индией товаров машиностроения на сумму 20 млрд долл могут пострадать поставки на сумму почти 7,5 млрд долл», — сказал Панкадж Чадха, председатель Совета по содействию экспорту машиностроительной продукции.
Совет и и другие отраслевые палаты призвали правительство снизить тарифы на некоторые товары из США с низким уровнем импорта, сообщает Hindustan Times.
Экспортеры также опасаются, что запланированная Индией защитная пошлина в размере до 14% на импорт стали, направленная на защиту местных производителей от более дешёвого китайского импорта, приведёт к росту внутренних цен и сократит их прибыль, говорится в материале издания.
Экспорт машиностроительной продукции из Индии в США в январе вырос на 18% в годовом исчислении и составил 1,62 млрд долл, опередив общий рост сектора на 7,44% в условиях введения тарифов, сообщает Hindustan Times со ссылкой на данные Совета по содействию экспорту машиностроительной продукции.
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