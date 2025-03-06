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В Индии добиваются снижения импортных пошлин, чтобы противостоять тарифам США

12 марта в силу вступают 25%-ные тарифы на импорт стали и алюминия в США, вызывая обеспокоенность экспортеров из Индии. Пытаясь добиться более выгодных условий торговли, небольшие индийские экспортеры машиностроительной продукции призвали Дели снизить импортные пошлины на некоторые товары из Соединенных Штатов, сообщил глава отраслевого органа.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Ранее Трамп окрестил Индию страной высоких тарифов и предупредил о введении ответных мер с начала апреля.

«Из ежегодно экспортируемых Индией товаров машиностроения на сумму 20 млрд долл могут пострадать поставки на сумму почти 7,5 млрд долл», — сказал Панкадж Чадха, председатель Совета по содействию экспорту машиностроительной продукции.

Совет и и другие отраслевые палаты призвали правительство снизить тарифы на некоторые товары из США с низким уровнем импорта, сообщает Hindustan Times.

Экспортеры также опасаются, что запланированная Индией защитная пошлина в размере до 14% на импорт стали, направленная на защиту местных производителей от более дешёвого китайского импорта, приведёт к росту внутренних цен и сократит их прибыль, говорится в материале издания.

Экспорт машиностроительной продукции из Индии в США в январе вырос на 18% в годовом исчислении и составил 1,62 млрд долл, опередив общий рост сектора на 7,44% в условиях введения тарифов, сообщает Hindustan Times со ссылкой на данные Совета по содействию экспорту машиностроительной продукции.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.