Indian Express: Tesla подписала сделку о размещении первого шоурума в Индии

По ее данным, сделка на пятилетний срок предусматривает открытие шоу-рума в деловом и торговом квартале Bandra Kurla Complex в Мумбаи. Его площадь составляет 372 кв. м, плата за первый год аренды достигает $446 тыс. при ежегодном росте в 5%.