Indian Express: Tesla подписала сделку о размещении первого шоурума в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 марта. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей компания Tesla Илона Маска подписала сделку об аренде помещения для первого в Индии зала для демонстрации электромобилей своего производства. Об этом сообщила газета Indian Express.
По ее данным, сделка на пятилетний срок предусматривает открытие шоу-рума в деловом и торговом квартале Bandra Kurla Complex в Мумбаи. Его площадь составляет 372 кв. м, плата за первый год аренды достигает $446 тыс. при ежегодном росте в 5%.
В декабре 2024 года Tesla сообщила о поиске помещения площадью более 400 кв. м в Нью-Дели и переговорах с крупным индийским застройщиком DLF.
Министерство торговли Индии проводит консультации с различными ведомствами о возможном дальнейшем сокращении торговых тарифов на поставки электромобилей производства компании Tesla с целью избежать увеличения американских пошлин на индийские экспортные товары. В феврале Нью-Дели сократил базовую таможенную пошлину на поставки американских электромобилей со 100 до 70%, однако сохранил общий таможенный сбор на них на уровне 110%.
Урегулирование тарифной проблемы будет способствовать реализации инвестиционного предложения Маска правительству Индии по размещению его компанией производства своих автомобилей в республике. Оно предусматривает строительство предприятия по выпуску 500 тыс. машин Tesla в год, локализацию производства и экспорт продукции в третьи страны. Ожидается, что минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.
Индийский рынок электромобилей пока невелик и составляет лишь около 2% от общего объема продаж автомобилей в стране, который достигает 4 млн машин. Индийские власти хотят увеличить долю электромобилей до 30% к 2030 году.