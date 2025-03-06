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Frank RG: в России средний размер ипотечного кредита достиг 4,7 млн рублей

По данным исследования агентства, показатель увеличился на 2,1%

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в России в феврале 2025 года увеличился на 2,1%, до 4,7 млн рублей, в сравнении с январем. Об этом говорится в исследовании агентства Frank RG, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Средний размер выдаваемого кредита, после снижения в январе, снова показывает рост и в феврале 2025 составил 4,7 млн руб. (+2,1% к январю 2025)» — отмечается в сообщении.

Объем выдач ипотечных кредитов составил 218,9 млрд рублей в феврале текущего года, что на 79,8% выше января 2025 года и на 33,5% ниже февраля 2024 года. В количественном выражении также наблюдается рост (+76,1%).

Февральский рост в агентстве считают сезонным явлением, поскольку в январе наиболее низкий уровень выдач. Годовое снижение связали с мерами Центробанка по «охлаждению» рынка ипотеки, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.