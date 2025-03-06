Frank RG: в России средний размер ипотечного кредита достиг 4,7 млн рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в России в феврале 2025 года увеличился на 2,1%, до 4,7 млн рублей, в сравнении с январем. Об этом говорится в исследовании агентства Frank RG, которое есть в распоряжении ТАСС.