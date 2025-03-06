ФАС проконтролирует перерасчеты за электричество в негазифицированных домах

«До 12 марта 2025 года тарифные органы субъектов РФ должны направить в ведомство информацию о пересмотренных диапазонах потребления для негазифицированных домов с электроотоплением с применением повышающего коэффициента до 1,8», — сообщили в ведомстве. ФАС добавила, что будет контролировать соответствие тарифов каждому диапазону.
20 февраля правительство России приняло постановление о сезонном коэффициенте для потребителей с электроотопительными установками в негазифицированных домах. Сезонный коэффициент будет действовать с октября по апрель, начиная с января 2025 года.