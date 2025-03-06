ФАС проконтролирует перерасчеты за электричество в негазифицированных домах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в региональные энергетические комиссии и энергоснабжающие организации, чтобы сформировать единый системный подход при пересмотре тарифов. Речь идет о контроле над выполнением мер поддержки для жителей негазифицированных домов с электроотоплением, в том числе СНТ.