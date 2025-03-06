Эксперты КНР указали на риски для компаний Гонконга от политики Трампа

Ранее гонконгская CK Hutchison Holdings сообщила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в дочернем предприятии, которое управляет портами Бальбоа и Кристобаль по обе стороны Панамского канала. Это решение было принято после того, как Трамп неоднократно заявлял без предоставления доказательств, что Китай контролирует этот стратегический канал через гонконгскую компанию. 20 января в инаугурационной речи Трамп заявил о намерении «забрать этот канал обратно».