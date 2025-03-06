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Эксперты КНР указали на риски для компаний Гонконга от политики Трампа

ГОНКОНГ, 6 марта. /ТАСС/. Компаниям, зарегистрированным в Гонконге, следует учитывать риски, связанные с политикой американского президента Дональда Трампа в отношении КНР, и заранее подготовиться к возможным проблемам. Такое мнение высказали опрошенные газетой South China Morning Post эксперты на фоне решения гонконгской компании CK Hutchison Holdings продать американским инвесторам свою долю в предприятии, управляющем портами по обе стороны Панамского канала.

Источник: AP 2024

Комментируя усилия Трампа по возвращению Вашингтону контроля над Панамским каналом, профессор Суриндер Бррар из Политехнического университета Гонконга отметил, что сохранение права собственности привело бы к тому, что CK Hutchison находилась бы под постоянным контролем. «Это угрожало потенциальными санкциями и сбоями в работе, особенно при администрации Трампа. Постоянные негативные новости создавали бы избыточное давление на акции компании», — полагает Бррар.

Профессор указывает, что этот опыт стоит учитывать другим компаниям мегаполиса. «Гонконгские компании могут столкнуться с повышенными репутационными рисками из-за их предполагаемой связи с материковым Китаем, что сделает поддержание международных деловых отношений более сложным», — добавил он.

Консультант аналитического центра Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао Лю Чжаоцзя тоже уверен, что другие гонконгские компании должны подготовиться к неопределенности, вызванной действиями администрации Трампа. Он призвал предпринимателей «проводить комплексную проверку, прежде чем инвестировать в области, которые будут подвержены усиливающемуся влиянию и давлению США».

Ранее гонконгская CK Hutchison Holdings сообщила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в дочернем предприятии, которое управляет портами Бальбоа и Кристобаль по обе стороны Панамского канала. Это решение было принято после того, как Трамп неоднократно заявлял без предоставления доказательств, что Китай контролирует этот стратегический канал через гонконгскую компанию. 20 января в инаугурационной речи Трамп заявил о намерении «забрать этот канал обратно».