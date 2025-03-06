Эксперты КНР указали на риски для компаний Гонконга от политики Трампа

Комментируя усилия Трампа по возвращению Вашингтону контроля над Панамским каналом, профессор Суриндер Бррар из Политехнического университета Гонконга отметил, что сохранение права собственности привело бы к тому, что CK Hutchison находилась бы под постоянным контролем. «Это угрожало потенциальными санкциями и сбоями в работе, особенно при администрации Трампа. Постоянные негативные новости создавали бы избыточное давление на акции компании», — полагает Бррар.
Профессор указывает, что этот опыт стоит учитывать другим компаниям мегаполиса. «Гонконгские компании могут столкнуться с повышенными репутационными рисками из-за их предполагаемой связи с материковым Китаем, что сделает поддержание международных деловых отношений более сложным», — добавил он.
Консультант аналитического центра Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао Лю Чжаоцзя тоже уверен, что другие гонконгские компании должны подготовиться к неопределенности, вызванной действиями администрации Трампа. Он призвал предпринимателей «проводить комплексную проверку, прежде чем инвестировать в области, которые будут подвержены усиливающемуся влиянию и давлению США».
Ранее гонконгская CK Hutchison Holdings сообщила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в дочернем предприятии, которое управляет портами Бальбоа и Кристобаль по обе стороны Панамского канала. Это решение было принято после того, как Трамп неоднократно заявлял без предоставления доказательств, что Китай контролирует этот стратегический канал через гонконгскую компанию. 20 января в инаугурационной речи Трамп заявил о намерении «забрать этот канал обратно».