Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕЭК инициировала очередное расследование против китайских электродов

Такую продукцию на территории ЕАЭС производит единственное предприятие. О старте расследования сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на сообщение Европейской энергетической комиссии.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 февраля объявил о начале антидемпингового расследования в отношении поставок графитированных электродов из Китая. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на текст официального уведомления ЕЭК.

Графитированные электроды применяются в металлургической промышленности, в частности, для выплавки стали в электродуговых печах. Поводом для начала расследования послужила жалоба компании «Эл 6», которая является единственным производителем данной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Компания «Эл 6» контролируется на 42,2% группой «Ренова» Виктора Вексельберга.

В материалах расследования отмечается, что в 2023—2024 годах графитированные электроды из Китая поставлялись в страны ЕАЭС по ценам, существенно уступающим внутренним ценам на китайском рынке. Размер демпинговой маржи, отражающей разницу между нормальной ценой на внутреннем рынке экспортирующей страны и ценой экспорта, достигал 28,6%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».