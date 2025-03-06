ЕЭК инициировала очередное расследование против китайских электродов

Графитированные электроды применяются в металлургической промышленности, в частности, для выплавки стали в электродуговых печах. Поводом для начала расследования послужила жалоба компании «Эл 6», которая является единственным производителем данной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Компания «Эл 6» контролируется на 42,2% группой «Ренова» Виктора Вексельберга.