ЕЭК инициировала очередное расследование против китайских электродов

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 февраля объявил о начале антидемпингового расследования в отношении поставок графитированных электродов из Китая. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на текст официального уведомления ЕЭК.
Графитированные электроды применяются в металлургической промышленности, в частности, для выплавки стали в электродуговых печах. Поводом для начала расследования послужила жалоба компании «Эл 6», которая является единственным производителем данной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Компания «Эл 6» контролируется на 42,2% группой «Ренова» Виктора Вексельберга.
В материалах расследования отмечается, что в 2023—2024 годах графитированные электроды из Китая поставлялись в страны ЕАЭС по ценам, существенно уступающим внутренним ценам на китайском рынке. Размер демпинговой маржи, отражающей разницу между нормальной ценой на внутреннем рынке экспортирующей страны и ценой экспорта, достигал 28,6%.
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