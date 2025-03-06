Доходы от российских лесов в 2024 году увеличились на 7,9%, до 54 млрд рублей

При этом, по словам Винокуровой, не все регионы справились с достижением прогнозных показателей. Так у Ямало-Ненецкого автономного округа, Калужской области и Хабаровского края самый низкий процент исполнения прогноза по поступлению доходов в федеральный бюджет за 2024 год.