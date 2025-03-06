Доходы от российских лесов в 2024 году увеличились на 7,9%, до 54 млрд рублей

«Традиционными лидерами по поступлениям в федеральный бюджет у нас являются регионы, где больше всего заключено договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений. В топ-5 регионов по лесным доходам вошли Иркутская область (4,4 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (4,1 млрд рублей), Республика Саха (Якутия) (3,4 млрд рублей), Красноярский край (3,2 млрд рублей), Ленинградская область (2,7 млрд рублей)», — заявила замруководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в сообщении.
Основным источником дохода стала заготовка древесины. По данному виду лесопользования поступило 26 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее.
При этом, по словам Винокуровой, не все регионы справились с достижением прогнозных показателей. Так у Ямало-Ненецкого автономного округа, Калужской области и Хабаровского края самый низкий процент исполнения прогноза по поступлению доходов в федеральный бюджет за 2024 год.
«В 2025 году эти регионы будут на контроле Рослесхоза — будет осуществляться мониторинг за региональными лесными ведомствами за своевременностью принятия мер по исполнению прогноза доходов. В случае необходимости будут направлены обращения на имя глав субъектов для принятия мер», — заключила Винокурова.