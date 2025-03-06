Доходное место. Эксперт объяснил, в каких отраслях самые высокие зарплаты

«Лидерство финансового сектора началось еще в 1990-ых годах, — напоминает Сафонов. — И поддерживается до сих пор. Здесь требуются специалисты с высокой квалификацией, которым приходится назначать высокие оклады, и для этого у работодателей в финансовом секторе есть все возможности».