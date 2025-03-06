Доходное место. Эксперт объяснил, в каких отраслях самые высокие зарплаты

Наиболее щедрые зарплаты в 2024 году получали сотрудники банков, айтишники и персонал добывающих компаний. Лидерство именно этих отраслей объяснил aif.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Финансовый сектор, ИТ-индустрия и отрасль добычи полезных ископаемых традиционно лидируют по уровню заработной платы, — отметил эксперт. — И в 2024 году никаких изменений на рынке труда не произошло».
Самые высокие зарплаты в 2024 году получали специалисты, занятые в финансовом секторе, в среднем они зарабатывали 206,3 тыс. руб. в месяц, подсчитали в Росстате. Банкиры могут себе позволить высокие зарплаты, совокупная прибыль банковского сектора в 2024 году составила 3,8 трлн руб.
«Лидерство финансового сектора началось еще в 1990-ых годах, — напоминает Сафонов. — И поддерживается до сих пор. Здесь требуются специалисты с высокой квалификацией, которым приходится назначать высокие оклады, и для этого у работодателей в финансовом секторе есть все возможности».
На втором месте оказалась ИТ-индустрия, информационные технологии. Сотрудники этой отрасли в 2024 году в среднем получали 163,5 тыс. руб. в месяц.
«Высококвалифицированные работники нужны и в ИТ-индустрии, — подчеркнул эксперт. — Чтобы удержать ценных специалистов, способных разрабатывать серьезные продукты, работодатели готовы платить высокие зарплаты».
Замыкает тройку лидеров добыча полезных ископаемых, занятым в этой сфере выплачивали в прошлом году в среднем 155,6 тыс. руб. в месяц. Правда, отдельно взятые нефтяники и газовики получали гораздо больше, в среднем по 218,5 тыс. руб. в месяц.
«В добывающей отрасли тяжелые условия труда, — отметил Сафонов. —Зачастую работать приходится в удаленных местах, вахтовым методом, поэтому здесь на зарплаты персоналу установлены различные повышающие коэффициенты и доплаты».
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