Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год выросла до 79,24 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год по сравнению с показателем предыдущего года увеличилась на 30%, до 79,24 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 34,29%, до 80,13 млрд рублей. Комиссионный доход составил 62,98 млрд рублей, увеличившись на 20,56%. Чистый процентный доход вырос на 56,91% и достиг 81,91 млрд рублей. Операционные доходы площадки составили 145 млрд рублей, увеличившись на 38,63%.