Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год выросла до 79,24 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год по сравнению с показателем предыдущего года увеличилась на 30%, до 79,24 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.