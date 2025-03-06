Bloomberg: Трамп может ослабить пошлины на сельхозпродукцию из Канады и Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может вывести из-под действия пошлин некоторую сельскохозяйственную продукцию и удобрения из Канады и Мексики. Об этом сообщило агентство Bloomberg по итогам беседы с министром сельского хозяйства США Брук Роллинз.
Ранее в она встречалась с Трампом в Белом доме. После переговоров она заявила Bloomberg, что надеется на «определенные исключения для сельского хозяйства». Она также допустила, что послабления будут распространяться на импорт калийных удобрений.
5 марта США на один месяц приостановили действие пошлин в отношении автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Трамп принял это решение по запросу автомобилестроительных компаний General Motors, Ford и Stellantis. Вместе с тем американская администрация по-прежнему планирует, что 2 апреля вступят в силу ответные пошлины на поставки из других стран.
Трамп 1 февраля подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.