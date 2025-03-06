Bloomberg: российский экспорт нефтепродуктов поднялся до годового максимума

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., морской экспорт в феврале подскочил до 2,5 млн баррелей в день. Объемы выросли по сравнению с предыдущими оценками, так как в конце месяца поставки увеличились, что привело к общему росту на 7% к январю.
Как отмечает агентство, это привело к увеличению среднемесячного объема экспорта до годового максимума.
Поставки переработанной нефти особо не показывали напряженность, даже на фоне атак дронов на российские НПЗ. Рост объема поставок дизельного топлива и нафты компенсировал слабый экспорт мазута и сырья для нефтеперерабатывающих заводов.
Экспорт вырос, несмотря на то, что темпы переработки в феврале упали до самого низкого уровня за четыре месяца, подчеркивает Bloomberg.
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