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Bloomberg: российский экспорт нефтепродуктов поднялся до годового максимума

Экспорт российских нефтепродуктов остался устойчивым, поднявшись в прошлом месяце до максимума за год, несмотря на атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., морской экспорт в феврале подскочил до 2,5 млн баррелей в день. Объемы выросли по сравнению с предыдущими оценками, так как в конце месяца поставки увеличились, что привело к общему росту на 7% к январю.

Как отмечает агентство, это привело к увеличению среднемесячного объема экспорта до годового максимума.

Поставки переработанной нефти особо не показывали напряженность, даже на фоне атак дронов на российские НПЗ. Рост объема поставок дизельного топлива и нафты компенсировал слабый экспорт мазута и сырья для нефтеперерабатывающих заводов.

Экспорт вырос, несмотря на то, что темпы переработки в феврале упали до самого низкого уровня за четыре месяца, подчеркивает Bloomberg.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.