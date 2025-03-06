Bloomberg: ФРГ «шокировала» власти ЕС призывом к бюджетной реформе

В тот же день в ФРГ блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии подчеркнули необходимость создания специального фонда в размере €500 млрд для развития инфраструктуры, а также пересмотра правила заимствований, чтобы значительно увеличить расходы на оборону. Лидеры обеих партий сообщили, что изменение политики США при Трампе «заставляет их действовать». Лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что фракции хотят внести в Бундестаг предложение о принятии поправок к Основному закону, чтобы военные расходы свыше 1% ВВП не подпадали под ограничения долгового тормоза. Кроме того, по его словам, необходимо создать специальный фонд для ремонта инфраструктуры в размере €500 млрд сроком на 10 лет.