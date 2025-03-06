Блиндекс. Рост цен на основные продукты в пять раз отстал от общей инфляции

«Все, что есть в рецепте блинов — отечественное, поэтому если тут если цены и растут, то органически, — считает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. — В общую же инфляцию входит много импортного. А дальше у нас как: укрепляется рубль к доллару, ослабевает — в любом случае все становится только дороже. Тут даже блинная масленичная неделя не смогла ничего изменить. Есть и другой фактор: многие хозяйки все нужное закупали заранее, из-за этого цены росли в предыдущие недели, а не в канун самого блинного праздника года».