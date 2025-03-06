Блиндекс. Рост цен на основные продукты в пять раз отстал от общей инфляции

Согласно средним ценам, которые публикует Росстат, по данным на 3 марта 2025 года стопка из 10 домашних блинчиков обойдется в 79,1 ₽ Неделей ранее они стоили бы 79,08 ₽ Таким образом, за семь дней этот показатель вырос на 0,03%.
При этом на неделе с 25 февраля по 3 марта 2025 года, по данным Минэкономразвития, цены выросли на 0,15%. Если разделить блинную инфляцию на обыкновенную, получится индекс 0,2. Эта цифра меньше единицы, значит, на прошлой неделе инфляция на продукты первой необходимости ощущалась для граждан не так сильно, как рост цен на все остальные позиции.
Чего не скажешь о ситуации, которая происходила неделей ранее. Тогда блинная стопка ударила по карманам граждан в два раза сильнее, чем показывают статистические цифры — набор продуктов подорожал на 0,46% при официальной инфляции в 0,23%. Такое отклонение может быть связано в том числе и с началом масленичной недели.
«Все, что есть в рецепте блинов — отечественное, поэтому если тут если цены и растут, то органически, — считает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. — В общую же инфляцию входит много импортного. А дальше у нас как: укрепляется рубль к доллару, ослабевает — в любом случае все становится только дороже. Тут даже блинная масленичная неделя не смогла ничего изменить. Есть и другой фактор: многие хозяйки все нужное закупали заранее, из-за этого цены росли в предыдущие недели, а не в канун самого блинного праздника года».
Напомним, блиндекс — это коэффициент, который показывает, на сколько реальная инфляция отличается от статистической. Для своего проекта «АиФ» выбрал именно блины, потому что в их состав входят исключительно товары, относящиеся к категории первой необходимости. В то же время обычная инфляция учитывает гораздо более широкий перечень вещей, в том числе тех, которые не относятся к товарам регулярного потребления, а муку, молоко, масло, сахар, яйца и соль покупают всегда. И за год такой набор подорожал почти на 20%.