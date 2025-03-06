Банк «Санкт-Петербург» получил в 2024 году рекордную чистую прибыль по МСФО

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Банк «Санкт-Петербург» получил за 2024 год рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 50,8 млрд рублей. Это на 7,3% выше результата 2023 года, следует из сообщения кредитной организации.
Годом ранее чистая прибыль банка составила 47,3 млрд рублей. В IV квартале 2024 года чистая прибыль по МСФО составила 13,2 млрд рублей, что 26,6% больше по сравнению с результатом за тот же квартал годом ранее.
Активы кредитной организации за год выросли на 7,6%, до 1,14 трлн рублей. Чистый комиссионный доход в 2024 году составил 11,6 млрд рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов на отчетную дату составил 751 млрд рублей, что на 9,4% больше по сравнению с 1 января 2024 года. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 11,5%, до 587,9 млрд рублей. Розничный кредитный портфель прибавил 4,2%, составив на 1 января 2025 года 162,5 млрд рублей. При этом уровень проблемной задолженности составил 4,7% против 5,2% на 1 января 2024 года.
Средства клиентов на отчетную дату составили 715,7 млрд рублей, что на 9,9% больше по сравнению с 1 января 2024 года. Средства корпоративных клиентов выросли на 9,3%, до 279,3 млрд рублей. Средства розничных клиентов — на 10,3% и составили 436,4 млрд рублей.
Расходы от создания резервов по кредитам клиентам за 2024 год составили 6,1 млрд рублей.
Банк «Санкт-Петербург» входит в 15 крупнейших кредитных организаций РФ по объему активов. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.
В феврале 2023 года кредитная организация была включена в санкционные списки стран Запада, в том числе банк подпал под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США. На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежали менеджменту банка, в свободном обращении было более 36% ценных бумаг.