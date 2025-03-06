Банк «Санкт-Петербург» получил в 2024 году рекордную чистую прибыль по МСФО

В феврале 2023 года кредитная организация была включена в санкционные списки стран Запада, в том числе банк подпал под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США. На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежали менеджменту банка, в свободном обращении было более 36% ценных бумаг.