Аксаков: тему ограничения числа банковских карт на человека могут решить в апреле

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вопрос ограничения числа банковских карт на одного человека могут урегулировать в апреле, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это предложение можно будет поправкой реализовать к тем законодательным актам, которые уже есть. В принципе, вопросы возникают, когда у человека десятки карт. Как правило, используют это мошенники, преступники. Поэтому решение мы можем быстро реализовать поправкой к тем законодательным инициативам, которые уже рассматриваются. Допускаю, что это в апреле уже урегулируем», — отметил Аксаков.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе совещания президента с членами правительства сообщила, что Банк России обсуждает разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — сказала она.