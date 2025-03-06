Аксаков: тему ограничения числа банковских карт на человека могут решить в апреле

«Это предложение можно будет поправкой реализовать к тем законодательным актам, которые уже есть. В принципе, вопросы возникают, когда у человека десятки карт. Как правило, используют это мошенники, преступники. Поэтому решение мы можем быстро реализовать поправкой к тем законодательным инициативам, которые уже рассматриваются. Допускаю, что это в апреле уже урегулируем», — отметил Аксаков.