WSJ: Трамп намерен сократить доминирование Китая в морской отрасли

Китай является крупнейшим в мире производителем контейнеровозов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Linerlytica, если судить по вместимости контейнеров, почти 29% судов, находящихся на сегодняшний день в эксплуатации, были изготовлены в Китае. На китайские верфи приходится около 70% заказов на суда этого типа.