WSJ: Трамп намерен сократить доминирование Китая в морской отрасли

Согласно проекту, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, распоряжение включает в себя 18 мер, начиная от увеличения сборов с судов и кранов китайского производства, ввозимых в США, и заканчивая созданием нового офиса в Совете национальной безопасности для укрепления отечественного морского сектора.
В материале издания говорится, что данное решение было принято на фоне опасений, что американское судостроение и американский коммерческий флот отстали от Китая на десятилетия.
Китай является крупнейшим в мире производителем контейнеровозов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Linerlytica, если судить по вместимости контейнеров, почти 29% судов, находящихся на сегодняшний день в эксплуатации, были изготовлены в Китае. На китайские верфи приходится около 70% заказов на суда этого типа.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.