Выручка «Полюса» за 2024 год выросла на 40%

Совет директоров (СД) «Полюса» пересмотрел дивидендную политику, «приведя ее в соответствие с актуальной рыночной конъюнктурой и стратегическими целями». Целевой коэффициент дивидендных выплат сохранится на уровне 30% от показателя EBITDA. Проводить их планируется не реже, чем дважды в год — это зависит «от ряда фундаментальных факторов», учитывающих интересы инвесторов и сохранение финансовой гибкости компании. СД может рекомендовать выплату дивидендов сверх целевого коэффициента. Вопрос выплаты дивидендов за четвертый квартал 2024 года рассмотрят в следующий понедельник, 10 марта.