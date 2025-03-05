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Выручка «Полюса» за 2024 год выросла на 40%

По итогам 2024 года выручка золотодобытчика «Полюс» выросла на 40% в годовом выражении, до $7,3 млрд. Компания объяснила это увеличением объемов реализации золота. За прошлый год «Полюс» нарастил выпуск золота на 7%, до 3 млн унций, что стало новым рекордом. Компания также обновила дивидендную политику.

Источник: РИА "Новости"

Согласно отчетности (.pdf), скорректированный показатель EBITDA «Полюса» в 2024 году вырос на 49% и достиг нового рекорда в $5,6 млрд. Общие денежные затраты увеличились на 6%, до $383 на унцию, капитальные затраты — на 22,8%, до $1,2 млрд.

Компания также опубликовала отчетность за второе полугодие 2024-го. За шесть месяцев ее выручка увеличилась на 69%, до $4,6 млрд, скорректированный показатель EBITDA — на 81%, до $3,6 млрд. Общие денежные затраты снизились на 16%, до $355 на унцию, капзатраты увеличились на 85%, до $816 млн.

Совет директоров (СД) «Полюса» пересмотрел дивидендную политику, «приведя ее в соответствие с актуальной рыночной конъюнктурой и стратегическими целями». Целевой коэффициент дивидендных выплат сохранится на уровне 30% от показателя EBITDA. Проводить их планируется не реже, чем дважды в год — это зависит «от ряда фундаментальных факторов», учитывающих интересы инвесторов и сохранение финансовой гибкости компании. СД может рекомендовать выплату дивидендов сверх целевого коэффициента. Вопрос выплаты дивидендов за четвертый квартал 2024 года рассмотрят в следующий понедельник, 10 марта.

Как сообщал «Ъ», «Полюс» хочет вложить до $7,8 млрд в запуск трех проектов — Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто — мощностью до 3,5 млн унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков после американской Newmont.